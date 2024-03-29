Омск-Информ
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·Общество

Оно состоится 4 апреля в 12:00 в Воскресенском военном соборе.

Стала известна дата прощания с омским музыкантом и лидером группы «Банда Василевского» Григорием Василевским. Оно состоится 4 апреля с 12:00 до 13:00 в Воскресенском военном соборе.

Напомним, музыкант умер 27 марта во время занятий по фехтованию в школе № 13. Причиной смерти стала сердечная недостаточность. Ему было всего 38 лет.

·Общество

Оно состоится 4 апреля в 12:00 в Воскресенском военном соборе.

Стала известна дата прощания с омским музыкантом и лидером группы «Банда Василевского» Григорием Василевским. Оно состоится 4 апреля с 12:00 до 13:00 в Воскресенском военном соборе.

Напомним, музыкант умер 27 марта во время занятий по фехтованию в школе № 13. Причиной смерти стала сердечная недостаточность. Ему было всего 38 лет.