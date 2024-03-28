Омск-Информ
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·Общество

Григорий Василевский был лидером омской группы «Банда Василевского». Причиной его смерти стала сердечная недостаточность.

Вчера, 27 марта, скончался известный омский музыкант и лидер группы «Банда Василевского» Григорий Василевский. Ему было всего 38 лет. О трагедии рассказали в социальных сетях в паблике «Клуб рокерского братства».

– Плохая новость. Накануне ушел в последнюю гастроль отличный и светлый парень Гриша Василевский, известный омскому рок-сообществу по проектам «Неприкаянные» и «Банда Василевского». R.I.P., бро, – написали в паблике.

Как сообщает NGS55.RU, музыкант умер во время занятий по фехтованию в спортивной школе № 13. Причиной смерти стала сердечная недостаточность.

1478
·Общество

Григорий Василевский был лидером омской группы «Банда Василевского». Причиной его смерти стала сердечная недостаточность.

Вчера, 27 марта, скончался известный омский музыкант и лидер группы «Банда Василевского» Григорий Василевский. Ему было всего 38 лет. О трагедии рассказали в социальных сетях в паблике «Клуб рокерского братства».

– Плохая новость. Накануне ушел в последнюю гастроль отличный и светлый парень Гриша Василевский, известный омскому рок-сообществу по проектам «Неприкаянные» и «Банда Василевского». R.I.P., бро, – написали в паблике.

Как сообщает NGS55.RU, музыкант умер во время занятий по фехтованию в спортивной школе № 13. Причиной смерти стала сердечная недостаточность.

1478