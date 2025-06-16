В Сербии состоится музыкальный фестиваль Kustendorf CLASSIC.

С 4 по 6 сентября в Сербии пройдет фестиваль классической музыки Kustendorf CLASSIC. От России выступят 14 молодых исполнителей, в числе которых будут две омички – скрипачка Ефросинья Черкина и вокалистка Мария Тыкманова.

Учредителем Kustendorf CLASSIC является всемирно известный режиссер Эмир Кустурица. С 2013 года фестиваль проходит в этнографической деревне Дрвенград. Кустурица построил ее для съемок своего фильма «Жизнь как чудо».

В разные годы в фестивале принимали участие дирижер Валерий Гергиев, пианист Денис Мацуев, альтист и дирижер Юрий Башмет и другие мастера классической сцены. С момента основания соорганизатором Kustendorf Classic выступает компания «Газпром нефть» по программе социальных инвестиций «Родные города».

- Ежегодно на фестивале классической музыки Kustendorf CLASSIC собираются талантливые молодые исполнители со всей России, - отметила директор программы Ярина Сугакова. - Конкурс для них — это возможность показать себя и свое мастерство, перенять опыт уже состоявшихся на сцене коллег, пообщаться с единомышленниками и увидеть перед собой новые возможности для развития карьеры. Дрвенград – место, которое вдохновляет и заряжает, дает энергию двигаться дальше. Мы гордимся, что даем ребятам возможность попасть на большую международную сцену — и, таким образом, помогаем развитию культуры в стране.

Участницы фестиваля учатся в Омском музыкальном училище имени Шебалина. Они будут бороться за главные призы в виде золотой, серебряной и бронзовой матрешек. Отметим, что в прошлом году пианист Сергей Баженов из Омска стал серебряным призером фестиваля.

Во главе отборочной комиссии фестиваля находится Народный артист России, профессор Российской академии музыки имени Гнесиных, пианист Юрий Розум. Он бывает в Омске ежегодно, вместе с педагогами из Москвы проводит мастер-классы для учеников школ искусств во время «Музыкальной мастерской Юрия Розума».

Этот проект реализуется по программе «Родные города» при участии Омского НПЗ. Предприятие регулярно занимается поддержкой музыкантов.

Проект реализуется по программе социальных инвестиций "Родные города" при участии Омского НПЗ. Предприятие регулярно поддерживает юных музыкантов.

- Важное направление работы предприятия — поддержка детских музыкальных учреждений и создания условий для развития молодежи, - сказал генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский. - Укрепление материальной базы школ искусств — ключевой фактор качественного образования. Современное инструментальное оборудование повышает уровень обучения и мотивирует детей заниматься творчеством, открывая перед ними широкие перспективы в сфере культуры. Системная поддержка школ дает прочную основу для роста юных талантов.

Благодаря поддержке предприятия этой весной в детской школе искусств №1 имени Ю.И. Янкелевича появился духовой оркестр. Для воспитанников приобрели 23 духовых инструмента. У юных музыкантов появится больше возможностей для игры на разных инструментах, участии в городских праздниках и региональных конкурсах.