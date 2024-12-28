Креативный продюсер картины ТНТ «Небриллиантовая рука» Андрей Шелков рассказал о новогодней ленте и поделился впечатлениями об Омске.

На пресс-ужине в Красноярске креативный продюсер и один из создателей фильма ТНТ «Небриллиантовая рука» Андрей Шелков раскрыл подробности съемок проекта, премьера которого запланирована на 31 декабря. Картина является его третьим творением, наряду с лентами «СамоИрония судьбы» и «Иван Васильевич меняет все».

Немного расскажем о сюжетной линии новогоднего фильма. В вымышленном современном советском времени Семен Семенович Горбунков в исполнении Тимура Батрутдинова во время круиза попадает в старый Дубай. Там он ломает руку, бандиты помещают ему в гипс новые смартфоны, фены Dyson и другие «санкционные» товары. При этом герой Батрутдинова из недотепы превращается в настоящего спецагента.

Контрабандиста Гешу сыграл Алексей Воробьев, его подельника Лелика – Максим Лагашкин, а Регина Тодоренко перевоплотилась в коварную обольстительницу. В проекте задействовано огромное количество звезд российского шоу-бизнеса.

Как рассказал креативный продюсер, Тимуру Батрутдинову и Алексею Воробьеву удалось перевоплотиться в своих персонажей особенно удачно.

– Тимур Батрутдинов очень дисциплинированный и талантливый актер. Поэтому он играет главную роль третий фильм подряд. Роль Геши у нас исполняет блестящий актер и вокалист Алексей Воробьев – в нем есть бродвейская эстетика, он эксцентричен, как Андрей Миронов, – пояснил Шелков.

Еще одним приятным открытием для зрителей станет Регина Тодоренко. По словам Андрея, она не только блестяще сыграла роль белокурой соблазнительницы, но также талантливо исполнила одну из песен картины.

Также создатель фильма ответил на вопрос «Омск-информа», почему основой для новогодней комедии стала именно «Бриллиантовая рука».

– «Бриллиантовая рука» очень теплый, солнечный фильм. У нас, конечно, был спор на тему того, что там нет зимы, но ведь в это время года нам как раз таки очень не хватает именно солнца и тепла, – рассказал Шелков.

Креативный продюсер отметил, что спокойно реагирует на скептически настроенную аудиторию и добавил, что команда с большим пиететом и любовью относится к картинам советской эпохи, а их сюжет используется лишь в качестве лейтмотива, чтобы создать свой уникальный оммаж. Он также рассказал, что перед началом съемок режиссеры «Небриллиантовой руки» даже обращались к Гайдаю.

– Перед началом съемок «Небриллиантовой руки» наши неизменные режиссеры – Миша Семичев и Рома Ким – поехали на Кунцевское кладбище к могиле Леонида Гайдая, чтобы таким образом попросить у него благословения. Это был очень трогательный момент, – добавил Шелков.

Андрей заметил, что одной из самых сложных задач, с которой они столкнулись во время съемок, стали поиски необходимого реквизита, а именно корабля. В итоге судно все же нашли и состарили при помощи компьютерной графики, а вот построенный съемочной группой остров, где по сюжету Геша встретил мальчика, гуляющего по воде, банально смыло водой.

– В итоге у нас не будет такой сцены, но фильм от этого не померкнет, – утверждает создатель киноленты.

В завершении пресс-ужина Андрей Шелков анонсировал много свежих импровизаций от актеров и открытый финал картины, а также признался, что Омск покорил его своими красивыми девушками.

– В Сибири живет особая каста людей. Например, на своей второй малой родине, в Томске, я встретил свою супругу и играл в команде КВН «Максимум». А в Омске я заметил зашкаливающую концентрацию красивых девушек. В Сибири в целом, пожалуй, самые красивые девушки! – подчеркнул он.

Кроме того, креативный продюсер не исключает, что ему удастся сделать сериал на просторах Байкала.