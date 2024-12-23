Мэр Сергей Шелест заявил, что с 25 декабря на съезде с проспекта Мира в сторону моста у Телецентра запретят левый поворот и разворот.

Сегодня мэр Омска Сергей Шелест рассказал, что провел совещание с руководством департамента транспорта и представителями Госавтоинспекции по разгрузке дорог от пробок в Нефтяниках. После частичного перекрытия на часы пик в этой части города скаливаются километровые заторы.

Собравшиеся пришли к выводу, что сегодняшних мер все-таки недостаточно. Поэтому было решено изменить организацию движения на подходе к мосту им. 60-летия ВЛКСМ. С 25 декабря установят знак, предписывающий движение только прямо. Тем самым на пересечении проспекта Мира и улицы 70 лет СибАДИ будет запрещен поворот налево и разворот.

– Данная мера призвана «отфильтровать» транспортные средства, которые, двигаясь с улицы Заозерной или из центра города, намеренно меняют разумную траекторию движения и тем самым создают дополнительную нагрузку на проспекте Мира на подходе к мосту, – пояснил Сергей Шелест.

Также он напомнил что подрядная организация, которая осуществляет ремонт, уже приступила к закупке технических средств для организации реверсивного движения на средней полосе моста.

– Уважаемые омичи, прошу вас с пониманием отнестись к временным неудобствам, которые будут вызваны рядом запретов и ограничений. Жизнь в городе должна идти ритмичном темпом, транспорт должен двигаться, а мост ремонтироваться. Ситуация находится на моем личном ежедневном контроле, – добавил Сергей Шелест.

Все эти решения, по его мнению, должны принести положительные результаты.