Зал оформили в новогоднем стиле, а гостям предлагали много фруктов и воды.

Спортсмены продолжают делиться впечатлениями от чемпионата России по фигурному катанию, на протяжении четырех дней проходившего в Омске. Вчера, 22 декабря, в финальный день турнира для участников и медалистов соревнований традиционно устроили праздничный фуршет. Ролик с застолья выложили обладатели золота среди спортивных пар Анастасия Мишина и Александр Галлямов.

– Омск просто не дает усомниться в своей космичности! – снабдили видео подписью спортсмены.

Судя по всему, столы накрыли в фойе Омского театра драмы. Посреди зала можно было наблюдать огромную украшенную елку. Новогодняя атрибутика в виде хвойных букетов присутствовала на столиках всех гостей мероприятия. На фоне презентации мерча чемпионата России по фигурному катанию, демонстрирующегося на большом экране, спортсменам предлагали большое количество воды и фруктов при минимуме алкоголя.

Судя по всему, чинная вечеринка пришлась по душе участникам чемпионата.