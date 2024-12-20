По сумме двух прокатов спортивная пара набрала почти 240 баллов.

На чемпионате России по фигурному катанию в Омске завершились соревнования спортивных пар. Золотые медали выиграли представители Санкт-Петербурга Анастасия Мишина и Александр Галлямов. По сумме двух прокатов они набрали 239,40 балла.

Лидеры намного опередили соперников. Еще одни представители Северной столицы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский показали результат 216,37 балла, бронза у москвичей Натальи Хабибуллиной и Ильи Княжука (214,15).

Сейчас идет короткая программа у одиночниц. Мужчины откатали ее накануне.