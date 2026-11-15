Фото: Минспорта Омской области

На льду G-Drive Арены в Омске завершился заключительный, пятый этап Гран-при России по фигурному катанию – турнир «Сердце Сибири», где первенствовал 17-летний Лев Лазарев.

Перед произвольной программой расклад сил выглядел так: Лазарев шел первым, Николай Угожаев – вторым, а Марк Кондратюк замыкал тройку. Настолько плотной была борьба, что судьба медалей решалась в последнем виде.

Марк Кондратюк откатал свою программу практически безупречно: чисто исполнил четверные лутц, тулуп и два сальхова, справился и с тройным акселем. Единственной ошибкой стала потеря двух уровней на дорожке шагов, а итоговые 282,88 балла принесли ему только серебро.

Николай Угожаев выходил на лед после яркого проката соперника, и справиться с волнением оказалось непросто. В его активе четыре четверных прыжка – два лутца, тулуп и флип, однако на одном из лутцев он допустил помарку, а дорожку шагов арбитры оценили лишь вторым уровнем. С результатом 271,71 балла он занял третью строчку.

Для Лазарева это золото Гран-при России среди мастеров спорта стало первым в карьере. В Омске он повторил достижение Лидии Плескачевой, которая ранее также выиграла в дебютном взрослом сезоне. В произвольной программе фигурист приземлил привычные пять квадов и набрал в сумме 288,60 балла.