Омск-Информ
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·Спорт

Владислав Дикиджи заявил, что вдохновился ледовой ареной и мерчем.

Победитель чемпионата России по фигурному катанию в Омске среди одиночников Владислав Дикиджи поделился мерчем, который ему подарили. На «G-Drive Арене» спортсмену вручили именной свитер хоккейного клуба «Авангарда».

– Вдохновился Дикиджи-Драйв «Ареной» на максимум, – написал фигурист в своем телеграм-канале.

Судя по всему, обновка пришлась Владиславу Дикиджи по душе.

·Спорт

Владислав Дикиджи заявил, что вдохновился ледовой ареной и мерчем.

Победитель чемпионата России по фигурному катанию в Омске среди одиночников Владислав Дикиджи поделился мерчем, который ему подарили. На «G-Drive Арене» спортсмену вручили именной свитер хоккейного клуба «Авангарда».

– Вдохновился Дикиджи-Драйв «Ареной» на максимум, – написал фигурист в своем телеграм-канале.

Судя по всему, обновка пришлась Владиславу Дикиджи по душе.