Телеграм-канал ледовой площадки переименовался до конца зрелищного мероприятия.

Сегодня, 22 декабря, в финальный день чемпионата России по фигурному катанию телеграм-канал «G-Drive Арены» переименовался. Теперь он называется «Дикиджи-Drive Арена», в честь победителя в соревнованиях одиночников Владислава Дикиджи.

20-летний Владислав Дикиджи вчера шел шестым после короткой программы, но в произвольной выполнил сложные элементы и поднялся в лидеры. Он набрал 297,10 балла и впервые в карьере стал чемпионом страны.

На сегодня запланировано награждение победителей. А завершат грандиозное ледовое действо показательные выступления, которые пройдут с 13:30 до 16:00. Кстати, чемпионат проходит с полным аншлагом.