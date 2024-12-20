Похоже, что причиной пробок стали пятница и вчерашний снегопад.

Сегодня вечером, 20 декабря, Омск встал в одну большую пробку. По всей видимости, причиной этого стали вчерашний снегопад и конец рабочей недели. К 19:00 пробки составили 9 баллов.

Затор образовался на улице Думской и улице Жукова. Есть небольшая пробка на съезде с Ленинградского моста в направлении центра города. Также машины стоят на улицах Герцена, Орджоникидзе, Кемеровской, 7-й Северной и Красном Пути.

В направлении Нефтяников заторы образовались на улице Березовой, проспекте Королева, Красноярском тракте. Что касается самих Нефтяников, то на подъезде к мосту имени 60 лет ВЛКСМ произошла авария, что только ухудшило и без того непростую ситуацию.

Заторы есть на проспекте Мира от перекрестка с улицей Тварковского, также проблемы с проездом по улицам Химиков, 20-го Партсъезда, Нефтезаводской, Андрианова, 2-й Поселковой, Волкова и на бульваре Петухова.

Не повезло сегодня и жителям Левобережья. Пробки образовались на улицах Енисейской, Конева, 70 лет Октября и на проспекте Комарова.