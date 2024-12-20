Омск-Информ
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·Общество

Из десяти сибирских регионов самые доступные туалеты оказались в Хакасии. Омские туалеты гораздо дороже.

Росстат обнародовал данные о стоимости общественных туалетов в регионах страны. В Сибири самые дорогие туалеты оказались в Томской области – 28,29 рубля за посещение. Далее идет Новосибирская область, где посетителям придется отдать 25,36 рубля. Третья в рейтинге Омская область, где общественные туалеты стоят в среднем 22,67 рубля.

Самыми доступными оказались уборные Республики Хакасия. Посетить их можно всего за 14 рублей 31 копейку.

·Общество

Из десяти сибирских регионов самые доступные туалеты оказались в Хакасии. Омские туалеты гораздо дороже.

Росстат обнародовал данные о стоимости общественных туалетов в регионах страны. В Сибири самые дорогие туалеты оказались в Томской области – 28,29 рубля за посещение. Далее идет Новосибирская область, где посетителям придется отдать 25,36 рубля. Третья в рейтинге Омская область, где общественные туалеты стоят в среднем 22,67 рубля.

Самыми доступными оказались уборные Республики Хакасия. Посетить их можно всего за 14 рублей 31 копейку.