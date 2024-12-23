С новым годом приходит время для формирования полезных привычек и постановки новых целей. Забота о своем здоровье – лучшая инвестиция.

Зима – это не только период холодов, но и отличная возможность для активного отдыха и оздоровления. Санаторий «Евромед» предлагает совместить приятное с полезным и воспользоваться выгодным предложением. Путевки по всем видам лечебных и оздоровительных программ на период с 9 января по 28 февраля можно купить со скидками до 50 %*.

Сегодня в Санатории предлагается широкий спектр медицинских услуг. Специалисты помогают подобрать подходящие лечебные и оздоровительные программы с учетом индивидуальных особенностей и пожеланий каждого клиента.

Можно пройти курс оздоровления по программам без оформления санаторно-курортной карты («Заряд здоровья», «Путь к здоровью» и др.), а можно – по специализированным программам лечения («Оздоровление опорно-двигательного аппарата», «Оздоровление нервной системы», «Женское здоровье», «Коррекция веса», «Детокс» и др.).

Специально разработаны программы для отдыха родителей вместе с детьми (с 4-летнего возраста), а также для людей старшего поколения («Забота о родителях»).

Зима в Санатории «Евромед» – это не только лечебные процедуры, но и увлекательные прогулки на свежем воздухе! Представьте себе: снежные просторы, сверкающие под зимним солнцем, легкий морозец, живописный хвойно-лиственный лес, белки. Санаторий «Евромед» расположен в экологически чистом районе Омской области, где можно забыть о городской суете и насладиться гармонией с окружающим миром.

Для любителей активного зимнего отдыха на территории Санатория есть все необходимое. Гости могут найти множество развлечений: коньки, лыжи, спуски с 5-метровой горки и веселые заезды на тюбингах.

После активного дня на свежем воздухе помогут снять усталость, расслабиться и восстановить силы бассейн с термальной минеральной водой и сауна. Или можно провести вечер в досуговом центре, играя в бильярд, настольный теннис.

Если захочется тишины, покоя, уюта, можно устроиться с книжкой под пледом в комфортабельных номерах. В рамках акции со скидками до 50 %* можно приобрести путевки с размещением в номерах категорий «Комфорт», «Комфорт +», «Делюкс» и «Семейный номер в коттедже». При этом скидка 50 % предоставляется при покупке путевки на 2 человек и более, скидка 35 % – при покупке путевки на 1 человека.

Проведите время с семьей и друзьями, наслаждаясь зимними радостями, а команда профессионалов Санатория «Евромед» сделает все возможное, чтобы ваш отдых был максимально приятным и полезным. Бронируйте прямо сейчас!

Телефон +7 (3812) 66-49-44.

Адрес представительства Санатория в Омске: ул. Кемеровская, 13 (4-й этаж, кабинет 410 – пн-пт: 10:00–20:00, сб-вс: 10:00–18:00).

*Организатор акции ООО «Санаторий «Евромед». Сроки акции 09.01.2025 – 28.02.2025. Скидка 35 % предоставляется при покупке путевки на 1 человека, скидка 50 % – при покупке путевки на 2 и более человек. Скидки распространяются на отдых в номерах категорий «Комфорт», «Комфорт +», «Делюкс» и «Семейный номер в коттедже» в период акции при условии приобретения путевок по оздоровительным программам длительностью от 2 дней или лечебным программам длительностью от 7 дней, внесении предоплаты 50 % в течение 3 дней от даты бронирования и полной оплаты за 10 дней до даты заезда. Скидки в рамках акции не суммируются с другими скидками и не распространяются на ранее приобретенные путевки. Подробная информация по телефону +7 (3812) 33-11-44 и на сайте www.semo55.ru.

Коды по номенклатуре медицинских услуг, указанных в данной статье, обозначены в прейскуранте на официальном сайте ООО «Санаторий «Евромед».

ООО «Санаторий «Евромед», ИНН 5528052944. Лицензия: Л041-01165-55/00889667. Реклама