Праздничная ночь в сказочном месте, новогодние каникулы с оздоровительным эффектом – успевайте оформить путевки со скидками до 25 % в санаторий «Евромед».

Говорят, как встретишь Новый год, так его и проведешь. Активный отдых на свежем воздухе, оздоровительные процедуры и сбалансированное питание – хороший задел на предстоящие 12 месяцев.

По традиции, в новогоднюю ночь гостей санатория «Евромед» ждут конкурсы, призы, угощения и праздничная шоу-программа для детей и взрослых.

Зимние каникулы – идеальное время для заботы о себе и близких. Получить удовольствие и укрепить здоровье в санатории «Евромед» можно по программам, не требующим оформления санаторно-курортной карты. Это «Заряд здоровья», «Свободное дыхание», «Спортивный отпуск» и «Путь к здоровью». Они могут включать в себя посещение бассейна с термальной водой, солевой пещеры, сауны, массаж, фитотерапию и другие процедуры. Кроме того, в санатории работает косметологический кабинет, где можно подобрать индивидуальную программу ухода за кожей лица и тела.

Длинные новогодние каникулы – превосходная возможность пройти санаторно-курортное лечение (необходимо оформление санаторно-курортной карты). В Санатории «Евромед» доступны следующие программы: «Общее оздоровление», «Оздоровление нервной системы», «Оздоровление опорно-двигательного аппарата», «Оздоровление. Дети», «Оздоровление органов дыхания», «Оздоровление опорно-двигательного аппарата», «Оздоровление пищеварительной системы», «Оздоровление нервной системы», «Оздоровление сердечно-сосудистой системы», «Антистресс», «Детокс», «Коррекция веса», «Женское здоровье», «Мужское здоровье».

И конечно, территория Санатория «Евромед» – прекрасное место для прогулок. Здесь можно подышать свежим воздухом, полюбоваться природой и встретить пушистых белок. Любители активного отдыха могут покататься с горки, на лыжах, на коньках или на ватрушках. А для желающих устроить пикник есть мангальные зоны.

Бесспорно, Новый год должен приносить только радость и приятные эмоции. Чтобы ваши зимние каникулы запомнились надолго, планируйте отдых заранее. Бронируйте путевки прямо сейчас: +7 (3812) 66-49-44.

Стоимость и условия отдыха на новогодних каникулах в Санатории «Евромед» (с 28 декабря 2024 г. по 8 января 2025 г.):

базовая цена (по действующей базовой стоимости): при заезде до 3 дней по программе «Путь к здоровью» или до 6 дней по любой лечебной программе, а также проживании в номерах всех категорий;

двойной тариф: при заезде на 1 или 2 дня без питания и лечения и проживании в «Семейном номере» в коттедже;

скидка 15 %* (суммируется с другими скидками) действует при заезде по программе «Путь к здоровью» на период 4 и более дней;

скидка 25 %* (не суммируется с другими скидками) при заезде по любой лечебной программе на период 7 и более дней.

Стоимость банкета зависит от количества гостей и дней заезда (дети до 4 лет включительно – бесплатно):

при заезде с 30.12.24 по 01.01.25 (вкл.) – 12 000 руб. /с чел. (с 15 лет и старше, до 2 гостей), 8000 руб./с чел. (5–14 лет). При групповом заезде (от 3 чел.) – скидка 1000 руб. на банкет/с человека;

при заезде с 29.12.24 по 01.01.25 (вкл.) – 10 000 руб./с чел. (с 15 лет и старше, до 2 гостей), 6000 руб./с чел. (5–14 лет). При групповом заезде (от 3 чел.) – скидка 1000 руб. на банкет/с человека;

при заезде с 28.12.24/29.12.24 по 04.01.25 (вкл.) – 8000 руб./с чел. (с 15 лет и старше, до 2 гостей), 5000 руб./с чел. (5–14 лет);

при заезде с 28.12.24 по 08.01.25 (вкл.) – 5000 руб./с чел. (с 15 лет и старше, до 2 гостей), 3000 руб./с чел. (5–14 лет).

В стоимость банкета входит встреча Нового года 31 декабря 2024 г. и праздник в мангальной зоне 1 января (бесплатный шашлык, глинтвейн, выпечка, веселые конкурсы). Банкет предусматривает веселые конкурсы, вкусное угощение, дискотеку с шоу-программой до 4 утра и отдельную детскую программу.

Сделайте здоровье своей традицией – встречайте Новый год в Санатории «Евромед»!

*Организатор акции ООО «Санаторий «Евромед». Сроки проведения акции 28.12.24–09.01.25. Подробная информация по телефону 8 (3812) 66-49-44 и на сайте www.semo55.ru.

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