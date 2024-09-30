До конца октября в санатории «Евромед» действуют новые выгодные предложения - отдохнуть и укрепить здоровье здесь можно со скидками до 50 процентов.

Октябрь – прекрасное время для отдыха и подготовки организма к предстоящей зиме, которая для многих несет с собой череду простуд. Укрепить здоровье лучше заблаговременно – особенно маленьким детям и пожилым людям, то есть тем, у кого иммунитет недостаточно крепок, а риск осложнений после инфекций высок. В санатории «Евромед» действуют новые выгодные предложения*.

Оздоровление в санаторных условиях

Прекрасным способом подготовить организм к зимнему сезону может стать осеннее оздоровление в санатории. Уже не жарко, но еще не холодно, нет раздражающих насекомых, но деревья еще не сбросили листву, природа радует яркими красками и завлекает на долгие приятные прогулки. Свежий воздух, умеренная физическая активность, сбалансированное питание могут помочь улучшить здоровье и найти силы противостоять вирусам.

Отдых в Санатории «Евромед», расположенном в Омской области, для омичей означает еще и отсутствие вероятных при дальних путешествиях проблем с акклиматизацией, утомления от переездов и стрессов от смены часовых поясов.

ТОП-5 осенних процедур Санатория «Евромед»

Помочь в улучшении здоровья могут и оздоровительные процедуры. К списку актуальных осенних процедур в санатории «Евромед» можно отнести следующие (все они не требуют оформления санаторно-курортной карты).

1. Спелеотерапия (посещение соляной пещеры)

Вне сомнения, профилактика – лучшее лекарство. Посещение соляной пещеры может помочь уменьшить вероятность возникновения ОРВИ и обострений хронических болезней ЛОР-органов и аллергий. Терапевтический эффект достигается за счет того, что в воздух постоянно распыляется специальная взвесь с мельчайшими частицами соли – она снижает концентрацию бактерий и вирусов. Это оказывает противовоспалительное, иммуномодулирующее действие на легочную систему, действуя как мощнейший ингалятор.

2. Плавание в бассейне с термальной минеральной водой

На территории санатория «Евромед» имеется собственная скважина с теплой йодо-бромной водой. Купание в термальном минеральном источнике благотворно влияет на организм при неврозе, переутомлении, многих хронических болезнях. Кроме того, вода оказывает ранозаживляющее и бактерицидное действие, стимулирует выработку гормонов и помогает бороться с аллергическими реакциями на коже.

3. Косметологические процедуры

Осень, приносящая уменьшение солнечной активности, – подходящее время для ухода за кожей лица и тела. Можно приступить к поэтапному очищению, планировать курсы пилингов, карбокситерапии (насыщение клеток кожи кислородом) и питательных масок.

Еще актуальны такие косметические процедуры, как шоколадные и водорослевые обертывания. Они улучшают состояние кожи в целом, восстанавливают ее защитные функции, оказывают общеукрепляющее действие на весь организм. Не менее важен в период смены времени года и эффект психологической разгрузки. Обертывания снимают усталость и улучшают настроение.

4. Посещение фитобочки

Регулярное парение повышает иммунитет и способствует оздоровлению организма. Фитобочка избавляет от спазмов и болей в мышцах, нормализует сон и обмен веществ, благоприятно влияет на нервную, сердечно-сосудистую и другие системы организма.

5. Прием кислородных коктейлей

В осенний период многие нуждаются в дополнительной порции энергии. Насыщение организма кислородом помогает сохранить работоспособность и бодрость духа даже в самый пасмурный день. Есть информация, что через желудок поступает примерно в 10 раз больше кислорода, чем через легкие. И все же его полезно не только пить, им нужно дышать! Насыщенного кислородом воздуха много и на территории Санатория «Евромед».

Выгодные предложения в Санатории «Евромед»

В октябре в рамках акции «Бархатный сезон продолжается» на отдых действуют скидки от 25% до 50%*:

«Семейный номер в коттедже» — скидка 50%;

«Комфорт», «Комфорт плюс», «Делюкс» — скидка 25%;

«Люкс», «Люкс «Бизнес», «Люкс «Семейный»» — скидка 35%.

В стоимость входит:

проживание в номере выбранной категории при двухместном размещении;

сбалансированное питание;

оздоровление или лечение по выбранной программе.

Например, при покупке путевки по программе «Путь к здоровью», не требующей оформления санаторно-курортной карты (включает посещение бассейна, кислородный коктейль и фитотерапию), стоимость отдыха в «Семейном номере в коттедже» составит 1950 руб./сутки с человека.

Бронируйте путевки заранее! Узнать подробности можно по телефону 8 (3812) 66-49-44 или WhatsApp 8 (3812) 331-300

* Организатор акции ООО «Санаторий «Евромед». Сроки акции 01.10.24-31.10.24. Скидки в рамках акции не суммируются с другими скидками и предложениями и не распространяются на ранее приобретенные путевки. Акция действует при заезде на период не менее 2-х суток, при двухместном размещении в номерах категорий «Семейный номер в коттедже», «Комфорт», «Комфорт Плюс», «Делюкс», «Люкс, «Люкс «Бизнес», «Люкс «Семейный», а также пока номера есть в наличии. Подробная информация по телефону 8 (3812) 66-49-44 и на сайте www.semo55.ru

ООО "Санаторий "Евромед" 5501108935. Лицензия Л041-01165-55/00889667. Реклама.