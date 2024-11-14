Главный врач санатория «Евромед» Екатерина Гетман раскрывает секреты, как оставаться полными сил и пребывать в хорошем расположении духа независимо от времени года.

Традиционно в конце года ритм жизни заметно ускоряется. Многие завершают рабочие дела, а свободное время чаще проводят за подготовкой к празднику или в магазинах за покупками новогодних подарков близким, забывая уделить внимание себе. Однако, чтобы все успеть и не потерять то самое, волшебное настроение, вовсе не обязательно игнорировать свои желания и сигналы собственного тела. Как подготовиться к предстоящим праздникам без ущерба здоровью, РИА «Омск-информ» рассказала главный врач санатория «Евромед» Екатерина Гетман.

Оставаться полными сил и пребывать в хорошем расположении духа независимо от времени года – одно из самых частых пожеланий пациентов при обращении к врачу. Воплотить задуманное в жизнь можно при соблюдении следующих рекомендаций.

Больше гуляйте

Прогулки на свежем воздухе, умеренные физические нагрузки и смена обстановки действуют как медитация, избавляют от усталости и помогают успокоиться. Гости санатория «Евромед» не только гуляют по хвойному лесу, расположенному прямо на территории санатория, но и посещают соляную пещеру, салон «Мертвое море».

В санатории активно применяется так называемая климатотерапия. Правильно подобранный климат способствует избавлению повышенной утомляемости, слабости, раздражительности.

Уделите внимание питанию

Сбалансированное питание – залог хорошего самочувствия и настроения. Важно найти свой баланс, позаботиться о том, чтобы в рационе было достаточно овощей, фруктов и зелени, а перекусы были полезными.

Не забывайте про сон

Позаботьтесь о том, чтобы в вашей спальне было как можно меньше света. Качественный сон способствует лучшей концентрации, помогает эффективнее справляться с дневными задачами и поддерживает энергичность.

Соблюдайте цифровую гигиену

Современный, информационно-насыщенный мир диктует нам свои правила – быть всегда на высоких скоростях, на связи, ежедневно проверять почту, ежеминутно – мессенджеры. Но иногда даже самые важные разговоры стоит поставить на паузу.

Заведите приятные традиции

Выберите то, что будет позитивно влиять на ваше самочувствие, берегите себя и вовремя обращайтесь за помощью к специалистам.

Полезными привычками могут стать плавание, баня, массаж. Все это не только может доставить удовольствие, но и принести пользу вашему организму.

В санатории «Евромед» мы предлагаем гостям купание в бассейне с термальной минеральной водой, посещение инфракрасной и сухой финской саун, кедровой бочки, а также аппаратный и ручной массаж.

Еще одна хорошая традиция – встречать Новый год и проводить зимние каникулы в компании санатория «Евромед». Если в погоне за подарками к финишу получилось прийти без праздничного настроения, мы поможем его создать! В продаже путевки на период зимних каникул и новогодний банкет. Идеи для подарков тоже найдутся – путевки в санаторий «Евромед» сейчас можно приобрести по выгодным ценам*.

Например, до 15 декабря в рамках акции «Уютный ноябрь» можно отдохнуть за 3000 руб. /сутки на человека (стоимость без учета скидки 3900 руб./сутки). Отдых и оздоровление в «Семейном номере в коттедже» обойдется в 1950 руб. /сутки на человека (вместо 3900 руб./сутки).

Кроме того, открыта продажа путевок со скидкой 35 % на период с 9 января по 28 февраля 2025 года по всем программам оздоровления и лечения.

Подробности по телефону 8 (3812) 66-49-44 и на сайте www.semo55.ru. Приобрести или забронировать путевки также можно в представительстве санатория «Евромед» в Омске: ул. Кемеровская, 13 (4-й этаж, кабинет 410).

*Организатор ООО «Санаторий «Евромед». Скидки в рамках акций не суммируются с другими акциями и предложениями, не распространяются на ранее приобретенные путевки. Предложения действуют, пока номера есть в наличии.

Сроки проведения акции «Уютный ноябрь» 01.11.2024 – 15.12.2024. Скидка 15 % предоставляется на приобретение покупок по всем лечебным и оздоровительным программам и размещении в номерах всех категорий. Дополнительная скидка 10 % предоставляется при размещении на период от 3 дней. Цена 3000 руб./сутки на человека действует при приобретении путевки по программе «Путь к здоровью» с размещением в номере категории «Стандарт» при двухместном размещении от 3 дней.

Сроки проведения акции «Семейный номер в коттедже» за полцены 01.11.2024 – 15.12.2024. Цена 1950 руб./сутки на человека действует при приобретении путевки по программе «Путь к здоровью» с размещением в «Семейном номере в коттедже» от 2 человек и больше на период от 2 суток.

Скидка 35 % предоставляется в период 09.01.2025-28.02.2025 при условии внесения предоплаты (50 % от всей суммы) в течение 3-х дней от даты бронирования и полной оплаты за 10 дней до даты заезда. Предложение распространяется на путевки по программам оздоровления длительностью от 2 дней, на путевки по лечебным программам – от 7 дней. В акции участвуют номера категорий «Комфорт», «Комфорт +», «Делюкс» и «Семейный номер в коттедже».

Подробная информация по телефону 8 (3812) 66-49-44 и на сайте www.semo55.ru.

Коды по номенклатуре медицинских услуг, указанных в данной статье, обозначены в прейскуранте на официальном сайте ООО «Санаторий «Евромед».

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