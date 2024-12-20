Житель Усть-Ишимского района получил год исправительных работ.

В Омской области вынесен приговор жителю Усть-Ишимского района за повторное управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Он признан виновным по ч. 2 ст. 264.1 УК РФ (управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за аналогичное преступление). В суде установлено, что сельчанин, ранее привлеченный к уголовной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения, летом текущего года, выпив спиртное, вновь сел за руль.

На этот раз он управлял мотоблоком, поехал по улицам Усть-Ишима и был остановлен полицейскими. От прохождения освидетельствования задержанный отказался, факт употребления спиртного не отрицал.

Суд назначил ему наказание в виде 1 года принудительных работ, лишив его права в течение 3 лет 6 месяцев управлять транспортными средствами. Мотоблок суд постановил конфисковать в доход государства.