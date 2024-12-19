Студент одержал победу в конкурсе молодых конструкторов.

В Воронеже прошло награждение победителей конкурса Национальной премии им. Александра Ежовского. Одним из лауреатов конкурса стал Никита Панькин, студент четвертого курса факультета технического сервиса в АПК Омского ГАУ. Под руководством доцента кафедры агроинженерии, кандидата наук Александра Союнова он представил проект «Разработка конструкции поворота моторно-винтовой группы БАС для сельскохозяйственного применения», который оказался лучшим среди 15 работ других участников.

Награждение проходило на площадке, которую предоставила компания Koblik Group, один из ведущих российских производителей сельскохозяйственной техники. Компания является стратегическим партнером премии.

– Поездка в Воронеж была насыщенной и запоминающейся благодаря интересной программе и теплому приему, – рассказал Никита Панькин. – Она стала для меня не только признанием моих достижений, но и возможностью обогатиться новыми знаниями, вдохновением и позитивными эмоциями. Участие в конкурсе им. Ежевского и посещение Воронежа останутся в моей памяти ярким воспоминанием, стимулирующим к новым свершениям.

Программа для участников действительно была насыщенной: в первый день пребывания победителей была организована экскурсия по городу, а во второй – экскурсия по заводу Koblik Group, где будущие инженеры смогли увидеть, как работают передовые технологии в производственном процессе.