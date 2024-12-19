Закон «О запрете склонения к искусственному прерыванию беременности» одобрен депутатами Законодательного собрания Омской области.

В рамках пленарного заседания Заксобрания, которое состоялось 19 декабря, депутаты рассмотрели законопроект «О запрете склонения к искусственному прерыванию беременности на территории Омской области». Документ был разработан специалистами регионального министерстства здравоохранения.

По данным главы Минздрава Дмитрия Маркелова, за последние 10 лет в Омской области произошло снижение рождаемости практически на 50 %. В 2023 году в регионе провели более 2,5 тыс. абортов, из них 28 – у девочек 15–17 лет. Число прерываний беременности у первородящих женщин – 106, что составило 4,7 % от всех абортов. В пояснительной записке к законопроекту говорится, что 32 частные организации в Омской области имеют лицензии на проведение абортов.

– Врачи, работающие в государственных медицинских учреждениях, склоняют пациентку к аборту, а потом сами проводят его в частной клинике. Это бизнес. Надо остановить эту фабрику по самоуничтожению, – прокомментировали депутаты ситуацию во время предварительного обсуждения законопроекта в комитетах.

В качестве средства остановки «фабрики» специалистами были предложены штрафы. За склонение к аборту физических лиц предполагается штрафовать на сумму от 3 до 5 тыс. рублей, должностных лиц – от 20 до 40 тыс. рублей, юридических лиц – от 100 до 200 тыс. рублей. Механизм привлечения к административной ответственности будет следующий: от беременной женщины поступает заявление на лиц, склоняющих ее к аборту; далее документ передается в суд, который и будет определять вину и накладывать наказание.

Взвесив все за и против, депутаты регионального парламента приняли закон «О запрете склонения к искусственному прерыванию беременности».