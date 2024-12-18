Омск-Информ
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·Культура/Афиша

На это у горожан ушло еще меньше времени, чем в первый раз.
Омичи уже раскупили дополнительные билеты в передвижную резиденцию Деда Мороза. На это у жителей ушло три минуты. На представление кукольного театра в поезде билеты разобрали за восемь минут.
Отметим, что первую партию билетов омичи также раскупили менее чем за 10 минут.
·Культура/Афиша

На это у горожан ушло еще меньше времени, чем в первый раз.
Омичи уже раскупили дополнительные билеты в передвижную резиденцию Деда Мороза. На это у жителей ушло три минуты. На представление кукольного театра в поезде билеты разобрали за восемь минут.
Отметим, что первую партию билетов омичи также раскупили менее чем за 10 минут.