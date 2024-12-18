Омск-Информ
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·Культура/Афиша

Продажа начнется сегодня в 16:00.
Сегодня в Омске откроется дополнительная продажа билетов на поезд Деда Мороза. Она стартует на сайте РДЖ в 13:00 по московскому времени (16:00 по местному). Всего будет доступно 15 мест на 1 сеанс в передвижной резиденции. Длительность сеанса – 45 минут. Для представления кукольного театра будет 26 мест на 1 сеанс. Длительность – 50 минут.
Чтобы купить билет, нужно пройти по ссылке и авторизоваться на этой странице.  Инструкция по покупке билетов доступна здесь.
Если кто-то быстрее вас купил билет на выбранный вами сеанс, то покупка может быть отменена. Отметим, что все билеты до этого раскупили меньше чем за 10 минут.
·Культура/Афиша

Продажа начнется сегодня в 16:00.
Сегодня в Омске откроется дополнительная продажа билетов на поезд Деда Мороза. Она стартует на сайте РДЖ в 13:00 по московскому времени (16:00 по местному). Всего будет доступно 15 мест на 1 сеанс в передвижной резиденции. Длительность сеанса – 45 минут. Для представления кукольного театра будет 26 мест на 1 сеанс. Длительность – 50 минут.
Чтобы купить билет, нужно пройти по ссылке и авторизоваться на этой странице.  Инструкция по покупке билетов доступна здесь.
Если кто-то быстрее вас купил билет на выбранный вами сеанс, то покупка может быть отменена. Отметим, что все билеты до этого раскупили меньше чем за 10 минут.