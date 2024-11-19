Омск-Информ
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·Культура/Афиша

Это произошло менее чем за 10 минут.
В Омске закончились билеты на поезд Деда Мороза, который приедет 19 декабря. Продажа началась в 12:00, и омичи раскупили их менее чем за 10 минут: 
Отметим, что билеты стоили от 2450 до 2950 рублей. Посетить его купившие билеты горожане смогут с 10:40 до 15:20, после чего поезд отправится дальше по своему маршруту.
·Культура/Афиша

Это произошло менее чем за 10 минут.
В Омске закончились билеты на поезд Деда Мороза, который приедет 19 декабря. Продажа началась в 12:00, и омичи раскупили их менее чем за 10 минут: 
Отметим, что билеты стоили от 2450 до 2950 рублей. Посетить его купившие билеты горожане смогут с 10:40 до 15:20, после чего поезд отправится дальше по своему маршруту.