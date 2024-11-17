Главный новогодний волшебник отправится в путь по городам и поселкам России 19 ноября. Ровно через месяц он будет в Омске.

Во вторник, 19 ноября, на станции Тайшет в Иркутской области стартует грандиозный проект «Поезд Деда Мороза». Состав с главным новогодним волшебником на протяжении почти двух месяцев будет путешествовать по городам и поселкам страны, завершив свой путь 11 января в Великом Устюге (Вологодская область), где находится официальная резиденция Деда Мороза.

– За три предыдущих года поезд побывал более чем в 170 российских городах, а в этом году путешествие продлится 54 дня, в течение которых поезд проедет почти 30 тысяч километров и остановится более чем в 60 городах, – говорится на сайте проекта.

Ровно через месяц после начала своего путешествия, 19 декабря, поезд Деда Мороза прибудет в Омск. На перроне ж/д вокзала планируется большая анимационная программа, а зрители смогут за плату посетить поезд по билетам. Их начнут продавать в ближайшее время на сайте РЖД. Есть два вида программы:

Посещение передвижной резиденции Деда Мороза (прохождение квеста с командой аниматоров, встреча с Дедом Морозом, сладкий подарок от Деда Мороза и чаепитие в вагоне-ресторане) – стоимость 2450 рублей.

Вагон «Кукольный театр», в котором проходит 45-минутное представление с кукольными героями «Поезда Деда Мороза» в поисках волшебства (спектакль, сладкий подарок от Деда Мороза и видеопоздравление Деда Мороза) – стоимость от 2450 рублей.

Кто не успеет купить билет, смогут посетить вагон-лавку и вагон-ресторан с северной кухней в порядке живой очереди.

После прибытия поезда в город Дед Мороз выйдет из своей резиденции и поприветствует детей, а перед отправлением поезда – тепло попрощается с ними.