В рамках спортивно-оздоровительного фестиваля «Сибирская спортивная триада прошли соревнования по лыжным гонкам, спортивному ориентированию и скандинавской ходьбе.

В 2024 году в Омском ГАУ был реализован крупный спортивный, научный, инновационный проект «Сибирская спортивная триада». Такая возможность появилась благодаря поддержке Министерства науки и высшего образования РФ в рамках конкурса грантов на лучшую организацию физкультурно-спортивной работы среди образовательных организаций высшего образования.

За период реализации проекта удалось сделать многое. Было создано 3 студенческих спортивных клуба: для популяризации и развития лыжного спорта «Омич ГАУ», скандинавской ходьбы – «Городские пешеходы», спортивного ориентирования – «Омский азимут». Сотрудники университета прошли повышение квалификации по трем направлениям: «Цифровые технологии в области физической культуры и спорта», «Организация спортивно-массовой работы специалистов центров тестирования ГТО» и «Организация спортивно-массовой работы в студенческом спортивном клубе». Были проведены научные и образовательные мероприятия: круглый стол «Перспективы развития зимних видов спорта в образовательных организациях Сибири», образовательный модуль «Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов».

Благодаря поддержке Минобрнауки, в Омском ГАУ была осуществлена модернизация помещений спорткомплекса, закуплено спортивное оборудование и инвентарь.Грандиозным завершением проекта стали зрелищные соревнования по лыжным гонкам, спортивному ориентированию и скандинавской ходьбе в рамках спортивно-оздоровительного фестиваля «Сибирская спортивная триада». Гостями и активными участниками фестиваля стали команды из Новосибирского государственного аграрного университета, Кузбасского государственного аграрного университета имени Владимира Полецкова, Южно-Уральского государственного аграрного университета, Красноярского государственного аграрного университета, Уральского государственного аграрного университета.

Омские вузы также приняли активное участие: Омский государственный университет имени Федора Михайловича Достоевского, Омский государственный медицинский университет, Омский государственный технический университет, Сибирский автомобильно-дорожный университет, Омский государственный педагогический университет.