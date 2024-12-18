Опытнейший юрист Андрей Подгорбунских долгое время работал в горадминистрации, а в 2020 году перешел в облправительство.

Губернатор Виталий Хоценко подписал распоряжение о назначении заместителя начальника Главного государственно-правового управления Омской области. Согласно документу, эту должность сохранил опытнейший юрист Андрей Подгорбунских. Новый контракт с ним подписан на год.

Подгорбунских широко известен по работе в мэрии Омска, где он трудился более четверти века. Чиновник был заместителем главы города и возглавлял департамент правового обеспечения и муниципальной службы. В 2020 году он перешел на работу в областное правительство, став первым замминистра имущественных отношений региона. В этом качестве Андрей Подгорбунских работал до лета 2022 года. В структуру, где он ныне трудится, чиновник пришел в 2023 году.

Добавим, что многолетний руководитель Главного государственно-правового управления Антон Банников недавно стал заместителем министра здравоохранения Омской области. Сейчас у его прежнего ведомства нет руководителя.