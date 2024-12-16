Омск-Информ
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·Политика

На протяжении около десяти лет Антон Банников возглавлял Главное государственно-правовое управление Омской области.

С сегодняшнего дня, 16 декабря, заместителем министра здравоохранения Омской области – начальником правового управления назначен Антон Банников. Соответствующее распоряжение подписал и.о. губернатора Рустам Мингазов. Контракт с замминистра заключен на один год, ему установлен трехмесячный испытательный срок.

Новому замминистра 45 лет. В правительстве Омской области Антон Банников работал на протяжении двух десятков лет, последние девять возглавлял Главное государственно-правовое управление региона. В ноябре с ним не продлили контракт.

·Политика

На протяжении около десяти лет Антон Банников возглавлял Главное государственно-правовое управление Омской области.

С сегодняшнего дня, 16 декабря, заместителем министра здравоохранения Омской области – начальником правового управления назначен Антон Банников. Соответствующее распоряжение подписал и.о. губернатора Рустам Мингазов. Контракт с замминистра заключен на один год, ему установлен трехмесячный испытательный срок.

Новому замминистра 45 лет. В правительстве Омской области Антон Банников работал на протяжении двух десятков лет, последние девять возглавлял Главное государственно-правовое управление региона. В ноябре с ним не продлили контракт.