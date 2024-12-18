Завтра в городе начинается чемпионат России по фигурному катанию. Есть опасения, что пробки могут помешать соревнованиям.

С 19 по 22 декабря в Омске пройдет чемпионат России по фигурному катанию. Соревнования будут проводиться на льду «G-Drive Арены», рядом с которой находится мост имени 60-летия ВЛКСМ, частично закрытый на реконструкцию. Власти города опасаются пробок и призывают автомобилистов временно пересесть на общественный транспорт.

– Особые затруднения с ремонтом моста испытывает транспортная отрасль. Временная дополнительная нагрузка ляжет на ряд городских участков улично-дорожной сети в связи с организацией перевозки участников соревнований, тренеров, спортсменов, делегаций и гостей нашего города. Прошу с пониманием отнестись к временным ограничениям и мерам, введенным на период проведения чемпионата, и, если у вас есть такая возможность, использовать для поездок по городу общественный транспорт, – обратился к омичам мэр Сергей Шелест.

Он попросил автомобилистов быть аккуратными и взаимовежливыми на дорогах во избежание ДТП.

– Даже мелкая авария способна вызвать затор, который способен повлечь негативные последствия вплоть до задержки начала соревнований, – отметил глава города.

На период проведения чемпионата будут дополнительно запущены два автобусных маршрута. Каждый день после соревнований к «G-Drive Арене» будут подаваться шаттлы, которые бесплатно развезут омичей и гостей города.