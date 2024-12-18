Все билеты на посещение сказочного состава были раскуплены в первые минуты с начала продаж.

Завтра, 19 декабря, в Омск прибудет поезд Деда Мороза. Празднично оформленный состав главного новогоднего волшебника ждут в 10:05, сообщается на официальном сайте мероприятия. Поезд будет стоять на перроне станции «Омск-Пассажирский» на протяжении почти семи часов – отправление запланировано в 16:50.

В начале своего визита Дед Мороз выйдет из состава поприветствовать детей и их родителей, а затем начнутся программы. Гости смогут посетить передвижную резиденцию волшебника, а также побывать в кукольном театре. Билеты туда были раскуплены в первые минуты с начала продаж. Для тех, кто не успел их приобрести, будет организована театрализованная программа непосредственно на перроне. Кроме того, все желающие смогут в порядке живой очереди попасть в вагон-лавку и вагон-ресторан с северной кухней.

Непосредственно в финале праздника Дед Мороз еще раз выйдет к детям и попрощается с ним, пожелав счастливого Нового года и исполнения всех желаний.

Поезд Деда Мороза стартовал 19 ноября и находится в пути уже почти месяц. Масштабное мероприятие завершится 11 января в Великом Устюге, где расположена официальная резиденция новогоднего волшебника.