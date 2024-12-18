Омск-Информ
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·Общество

Осадки начнутся вечером в среду и продлятся весь завтрашний день.

В среду, 18 декабря, в Омске ожидается пасмурная погода с температурой воздуха до -8 градусов. К вечеру синоптики прогнозируют начало снегопада, осадки будут идти ночью, а также на протяжении всего четверга. Столбики термометров поднимутся до -3.

Изменение погоды будет сопровождаться усилением ветра южного и юго-восточного направлений, порывы будут достигать 12 м/с. Атмосферное давление будет падать. Оттепель продлится два дня, после чего к выходным снова ожидается похолодание.

·Общество

Осадки начнутся вечером в среду и продлятся весь завтрашний день.

В среду, 18 декабря, в Омске ожидается пасмурная погода с температурой воздуха до -8 градусов. К вечеру синоптики прогнозируют начало снегопада, осадки будут идти ночью, а также на протяжении всего четверга. Столбики термометров поднимутся до -3.

Изменение погоды будет сопровождаться усилением ветра южного и юго-восточного направлений, порывы будут достигать 12 м/с. Атмосферное давление будет падать. Оттепель продлится два дня, после чего к выходным снова ожидается похолодание.