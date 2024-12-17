Специалисты знают все места, где можно вырубить новогодние деревья, и периодически устраивают там облавы.

Заместитель начальника Главного управления лесного хозяйства Омской области Иван Камчатный рассказал о последствиях самостоятельной вырубки новогодних деревьев. Таких случаев в регионов становится все меньше, но по-прежнему находятся те, кто хочет испытать удачу, а в итоге получает проблемы с законом.

– В прошлом году 4 случая таких было. Один из нарушителей 9 штук спилил – это уже явно на продажу, это не просто для себя. Ему пришлось выплатить 45 тысяч рублей. Кроме того, это уголовная ответственность: она наступает при ущербе более 5000 рублей, – пояснил Камчатный.

Каждое срубленное дерево обойдется нарушителю в 5500 рублей – это и ущерб, и штраф. Плюс судимость по статье «Кража». Специалисты ГУ лесного хозяйства знают все места, где можно вырубить новогодние деревья, и периодически проводят там рейды с сотрудниками полиции. Нарушителей ловят с поличным.

Чтобы не было проблем с законом, нужно покупать новогодние деревья на специальных базарах. Они открылись еще 1 декабря. Какие там цены – читайте в нашем материале.