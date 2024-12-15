Новогодние деревья продаются на елочных базарах уже с начала декабря.

Сегодня, 15 декабря, начинают работать муниципальные елочные рынки. Предприниматели, арендующие места в этих точках, озвучили цены на новогодние деревья: сосны будут продаваться по цене от 500 рублей, ели – от 1000, а пихту можно будет купить за 3000 рублей.

Однако помимо муниципальных рынков существуют частные, которые открылись еще с первых чисел декабря. Корреспондент РИА «Омск-информ» посетил несколько торговых точек в Центральном, Кировском и Советском округах, чтобы узнать стоимость деревьев и сравнить цены на них.

Советский округ

Торговая точка на улице Бархатовой, 9, расположена рядом с остановкой «Имени Олега Охрименко» и встречает покупателей небогатым выбором деревьев к празднику. Представлено большое количество сосен, однако пихт и елей у продавца не оказалось. Цены на деревья близки к тем, которые были заявлены администрацией. Маленькие обойдутся в 700–800 рублей, цена на средние начинается от 1000 рублей, а за большую статную сосну нужно будет отдать не менее 1500 рублей.

Идем дальше по микрорайону. Базар у бывшего Первомайского рынка на улице Заозерной впечатляет намного больше. Там представлены не только сосны, но и остальные хвойные. За башкирскую сосну нужно будет заплатить в среднем тысячу рублей. Пихты, которые срезаны с верхушек в Красноярске, обойдутся в 5 тысяч, а «китайские» ели, как сам шутливо их называет продавец, можно приобрести за 1–2 тысячи. Помимо этого, там же можно купить подставку для елки за 500 рублей и хвойный букет за 200–300 рублей.

Продавец елочного базара, в отличие от коллег с других точек, не только озвучил цену и рассказал, откуда был привезен товар, но и поделился мнением о ценообразовании на новогодние деревья.

– Закуп – это примерно 1800 рублей за дерево. Допустим, фура 100 тысяч стоит. Тысячу деревцев сюда привезти, за фуру заплатить, потом за само дерево. Дальше продавец стоит, выход около трех тысяч в смену. Аренда здесь не 20 тысяч, а 80 примерно. И вот такая стоимость в итоге получается, – привел расчеты продавец.

Мужчина также поделился, что омичи менее охотно покупают хвойные из своего региона, так как они менее пышные и ветви порой желтят. Люди предпочитают переплатить, но взять действительно праздничное дерево, которое будет радовать глаз и в декабре, и все каникулы.

Кировский округ

На Левом берегу в непосредственной близости друг от друга находятся три торговые точки. Первый елочный рынок располагается по адресу: улица 70 лет Октября, 9. Здесь покупателю представлен полный набор: сосны, ели и пихты разных размеров. Цены не заоблачные, сосну можно приобрести за 600–700 рублей, а ель обойдется в 1500. Пихта, со слов самого продавца, дорогая, отдать за нее придется около 4500 рублей. Деревья «местные», привезены из Черлакского района, поэтому цена, возможно, не совсем оправданна.

Следующая торговая точка находится в нескольких минутах ходьбы и расположена на улице 70 лет Октября, 14/1. Цены здесь примерно такие же, как и на предыдущем рынке. Сосна стоит около 700 рублей, стоимость ели варьируется от 1,5 до 2 тыс. рублей, а цена на пихту напрямую зависит от ее размера, а потому отдать за нее можно и 3, и 4 тыс. рублей. Если верить продавцу, то все деревья привезены из Башкирии, соответственно, цены приемлемые.

Чуть дальше елочный базар на улице 70 лет Октября, 20. Продавец, работающий здесь, очень отзывчивый и сразу переходит к делу. Цена сосен стандартная – за среднюю, а это около 150 сантиметров, нужно отдать 700 рублей. Стоимость ели также зависит от размера, поэтому дерево может обойтись как в 1000, так и в 2500 рублей. Пихты, как сказал продавец, дороговатые. Цена на них начинается от 5 тыс. рублей. Деревья привезены из Челябинска и простоят долго, в отличие от омских, заявил продавец.

– Если наши были бы, я бы сказал, что сосна стоит триста-четыреста рублей. Но они не держатся. Максимум неделю. И сразу желтые, – пояснил продавец.

Центральный округ

Первый рынок находится по адресу: улица 10 лет Октября, 175. Так же, как и на первой точке в Советском округе, выбор здесь небольшой: деревьев пока немного, основная масса – маленькие сосны. Тем не менее пара-тройка елей и пихт тоже была.

Цена на сосны здесь в целом стандартная – от 700 рублей. А вот стоимость елей и пихт одна из самых высоких в городе. Так, ель можно приобрести за 2–3 тыс. рублей, в зависимости от ее размеров. На пихту придется потратить больше, ее стоимость варьируется от 5 до 7 тыс. рублей, все зависит от высоты дерева.

Нельзя сказать, что цены оправдаванны: есть рынки с намного большим количеством товара, где покупатель может подобрать идеальное по высоте и виду дерево для своего дома. И цены там не кусаются.

Второй рынок неподалеку – на 10 лет Октября, 109, – приятно удивил огромным выбором – деревьев много, разной высоты и пышности. Все они привезены с Урала, но, на удивление, цены на них не выше, чем в предыдущих торговых точках. Продавец не упомянул, зависит ли стоимость от размеров дерева и назвал четкие цены. Так, сосна стоит 700 рублей, ель 1500, а пихта 5 тыс. рублей. Мужчина также отметил, что если нужны деревья подешевле, то нужно идти на муниципальные рынки. Это объясняется тем, что в стоимость товара не вкладываются затраты на закупку и транспортировку.

На следующей неделе мы посетим муниципальные елочные базары и выясним, действительно ли там ниже цены. И что предлагают на этих рынках омичам. Продолжение следует...