Обильные осадки привели к переувлажнению почвы. В общей сложности пострадало более 100 тысяч гектаров посевов.

Аграрии из Омской области потеряли около 1 млрд рублей из-за переувлажнения почвы, сообщил министр сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности региона Николай Дрофа.

– Порядка 1 млрд рублей аграрии недополучили из-за переувлажнения. Где-то посевы вообще вымокли, где-то снизилась урожайность, где-то сельхозкультуры пришлось убрать на корма, – цитирует министра агентство ТАСС.

От переувлажнения почвы пострадало свыше 100 тыс. га посевов. Треть из них была застрахована, владельцы угодий получили компенсации от страховых компаний. В 2024 году в Омской области было застраховано 1,13 млн из почти 3 млн га посевных площадей, по этому показателю регион занимает первое место в России.

В текущем году омские аграрии собрали 4 млн тонн зерна. Это лучший показатель за последние полтора десятка лет, однако доля качественного зерна 3-го класса, по оценке регионального филиала федерального центра оценки безопасности и качества продукции АПК, составила всего 40 %. Показатель упал практически в два раза по сравнению с предыдущими периодами. На качество урожая повлияли осадки – сначала весенний паводок, а затем дожди летом и осенью.