Омскую пшеницу начали продавать в Африку, а горох – в Колумбию

В этом году сельскохозяйственную продукцию регион экспортировал в 43 страны мира.

С начала 2025 года омские аграрии экспортировали продукцию более чем на 254 млн долларов. Как сообщил губернатор Виталий Хоценко, в основном за границу из региона отправляют зерновые, зернобобовые и масличные культуры, растительные масла. Везут туда также кондитерские и хлебобулочные изделия, шоколад, напитки.

– С начала года омские товары направлялись в 43 страны мира. Помимо постоянных партнеров – Казахстана, Китая, Турции и Узбекистана, к списку импортеров добавились новые государства, – отметил Хоценко.

Пшеница из Омской области впервые отправилась а Того (государство Западной Африки). Зернобобовые (к которым относятся горох, фасоль, чечевица и нут) регион начал поставлять в Иорданию. Другую продукцию отправили в Колумбию.

