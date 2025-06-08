На весь период действия программы выделено около 100 млн рублей, а желающих получить субсидию гораздо больше.

В Омской области могут отменить востребованную у аграриев субсидию на приобретение дизельного топлива. По данным портала «СуперОмск», эту меру господдержки собираются исключить из госпрограммы Омской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области».

Причиной столь существенных для сферы АПК изменений называется значительное количество претендентов на субсидию, превышающее выделенное из бюджета финансирование. За весь период действия госпрограммы определено около 100 млн рублей.

Дизельное топливо, или солярка, как его часто называют, наиболее востребовано у аграриев в период посевной и уборочной кампаний. Субсидии позволяют аграриям уменьшить затраты на проведение работ и, соответственно, быть более конкурентоспособными по цене конечной продукции.