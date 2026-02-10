В Омской области обнаружили «скрытый» земельный резерв для аграриев

Власти видят в них основу для роста органического производства.

Сельхозугодия, простаивающие без обработки, могут стать дополнительным ресурсом для развития аграрного сектора Омской области. Об этом в своем телеграм-канале рассказал министр сельского хозяйства региона Николай Дрофа.

– Особое внимание уделили земельному потенциалу региона. Отмечу, что у региона есть резерв для масштабирования органического земледелия – это порядка 240 тысяч гектаров неиспользуемых сельскохозяйственных угодий, пригодных для ввода в оборот, – сообщил Дрофа.

Об этом министр рассказал после участия в совещании по развитию органической продукции в Омской области, которое прошло в Омском государственном аграрном университете имени П. А. Столыпина. На встрече обсудили текущее состояние отрасли, опыт ученых и фермеров, существующие проблемы и возможные пути развития органического сельского хозяйства.