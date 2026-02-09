Из Омска стали вывозить почти втрое больше зерна за границу

Его поставляют в Казахстан, Китай, Киргизию и Азербайджан.

Фото создано при помощи ИИ

По данным Россельхознадзора, в январе из Омска стали экспортировать больше товаров в Казахстан, Китай, Киргизию и Азербайджан. Речь идет о 125 тыс. тонн подкарантинной продукции. В январе прошлого года было всего 45,1 тыс. тонн.

Зерно и его производные составили 71 % экспортных поставок. За рубеж вывезли 89 тыс. тонн.

Также в январе из Омской области экспортировали семена, лесоматериалы и растительные масла. На эти грузы специалисты выдали 3 137 фитосанитарных сертификатов – в 2,3 раза больше, чем в январе прошлого года (1 353 сертификата).