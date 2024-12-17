Для выезда из городка Нефтяников в центр Омска многие автомобилисты теперь используют проспект Королева.

На пересечении улицы Заозерной и проспекта Королева провели перенастройку светофора, что привело к существенному снижению заторов, сообщил мэр Омска Сергей Шелест. Специалисты департамента транспорта увеличили время работы разрешающего сигнала для транспорта, едущего по проспекту Королева в направлении улицы Березовой.

– Анализ данных, полученных в часы пик после введения корректировок, показал улучшение пропускной способности на данном направлении, что привело к двукратному снижению заторов на участке проспекта Королева от улицы Химиков до улицы Заозерной, – привел данные глава города.

Мэр также отметил, что в связи с ремонтом места имени 60-летия ВЛКСМ у Телецентра многие водители для выезда из городка Нефтяников в центр Омска теперь используют именно проспект Королева. Транспортная нагрузка на эту магистраль существенно выросла, поэтому дептранс внимательно мониторит ситуацию и готов вносить изменения для корректировки потоков транспорта.