Омск-Информ
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·Происшествия

Пострадавшему подростку понадобилась помощь врачей.

Сегодня, 16 декабря, в Любинском районе Омской области произошло ДТП с подростком. Очевидцы позвонили в ГИБДД в 16:10.

Полицейские приехали на место происшествия и предварительно установили, что 45-летний водитель автомобиля УАЗ ехал по улице Ремесленной в поселке Любинском. При движении мимо дома № 55 он сбил пешехода, который шел по краю дороги навстречу машине.

В результате ДТП медицинская помощь понадобилась 14-летнему подростку. Полиция проводит проверку.

·Происшествия

Пострадавшему подростку понадобилась помощь врачей.

Сегодня, 16 декабря, в Любинском районе Омской области произошло ДТП с подростком. Очевидцы позвонили в ГИБДД в 16:10.

Полицейские приехали на место происшествия и предварительно установили, что 45-летний водитель автомобиля УАЗ ехал по улице Ремесленной в поселке Любинском. При движении мимо дома № 55 он сбил пешехода, который шел по краю дороги навстречу машине.

В результате ДТП медицинская помощь понадобилась 14-летнему подростку. Полиция проводит проверку.