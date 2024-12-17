Омск-Информ
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·Общество

В городе день пройдет без осадков.
По данным Обь-Иртышского УГМС, завтра в Омской области ожидается облачная с прояснениями погода. Температура воздуха составит –5...–10 градусов. Синоптики также обещают метель: в регионе ожидается небольшой снег и ветер 7–12 м/с, а местами 15–18 м/с.
По данным Gismeteo, в Омске завтра будет –8...–10 градусов. Осадков не ожидается, но ветер будет достигать 10–12 м/с.
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·Общество

В городе день пройдет без осадков.
По данным Обь-Иртышского УГМС, завтра в Омской области ожидается облачная с прояснениями погода. Температура воздуха составит –5...–10 градусов. Синоптики также обещают метель: в регионе ожидается небольшой снег и ветер 7–12 м/с, а местами 15–18 м/с.
По данным Gismeteo, в Омске завтра будет –8...–10 градусов. Осадков не ожидается, но ветер будет достигать 10–12 м/с.
1073