Омск-Информ
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Толщина льда в этом месте достигла 35 сантиметров.
Сегодня в Усть-Ишимском районе Омской области начала работать первая паромная переправа – «Аксеновская». Она соединяет поселок Аксеново и село Ярково. 
По данным регионального Минтранса, толщина льда в месте оборудованной ледовой переправы составляет 35 см. Максимально допустимая нагрузка – 5 тонн.
На переправе имеются дорожные и информационные знаки, а также пункты обогрева и средства спасения. На остальных ледовых переправах пока еще стоят знаки «выезд запрещен», шлагбаумы и информационные таблички «Тонкий лед».
·Авто

Толщина льда в этом месте достигла 35 сантиметров.
Сегодня в Усть-Ишимском районе Омской области начала работать первая паромная переправа – «Аксеновская». Она соединяет поселок Аксеново и село Ярково. 
По данным регионального Минтранса, толщина льда в месте оборудованной ледовой переправы составляет 35 см. Максимально допустимая нагрузка – 5 тонн.
На переправе имеются дорожные и информационные знаки, а также пункты обогрева и средства спасения. На остальных ледовых переправах пока еще стоят знаки «выезд запрещен», шлагбаумы и информационные таблички «Тонкий лед».