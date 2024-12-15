Работодатели и профсоюзы опасаются последствий этого решения.

Известия рассказали, что Госдума предложила, чтобы Минздрав обязательно требовал письменное согласие от сотрудников при оформлении больничного. По словам депутата Федерального собрания Ярослава Нилова, это поможет работникам решить, хотят ли они работать удалённо и не помешает ли это их выздоровлению. Дело в том, что работодателям невыгодно терять сотрудников, даже если они больны, так как некоторые могут продолжать работу из дома.

Также часто возникают проблемы с электронными больничными, которые могут задерживаться. Нилов предлагает учитывать эти моменты в трудовых контрактах и коллективных соглашениях. Эксперты отмечают, что многие работники могут предпочесть продолжать работать, чтобы не потерять зарплату, даже если они не в форме.

Александр Сафонов, профессор экономики и бывший замминистра здравоохранения, говорит, что работники часто выбирают работу вместо больничного, чтобы не потерять зарплату. Однако сами они не всегда могут правильно оценить, насколько это вредно для здоровья. Поэтому важно, чтобы решение о больничном принимал врач.

Он также предлагает рассмотреть возможность дистанционной работы после консультации с врачом и повысить выплаты за время болезни. В «Деловой России» отмечают, что уже сейчас существует практика, когда работник при плохом самочувствии временно переходит на удаленную работу, и неясно, как изменится ситуация, если это утвердят в трудовом праве.

Депутат Госдумы Оксана Дмитриева считает, что вносить изменения в Трудовой кодекс не обязательно – если работник может работать удаленно, то он и так это делает. Если здоровье требует больничного, его нужно брать, а не пытаться работать. По ее словам, многие люди пренебрегают больничными, что ухудшает их состояние.

Российский союз промышленников и предпринимателей считает, что работодатели и профсоюзы не одобрят эту идею. Если человек не может работать по состоянию здоровья, то работодатель, скорее всего, не захочет брать на себя ответственность за здоровье сотрудника.