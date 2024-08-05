Спрос на полностью удаленный формат работы сохраняется лишь в регионах, где наблюдается сильный кадровый голод.

Исследование девелоперской компании Level Group показывает, что полностью удаленный формат работы постепенно сходит на нет, ему на смену приходит гибридная занятость. Тренд уже становится устойчивым в Москве, в регионах спрос на удаленку сохраняется из-за кадрового голода – компаниям приходится привлекать специалистов из других регионов.

В качестве примера можно привести ситуацию с самой распространенной категорией «удаленщиков» – IT-специалистов. В регионах так работают 39 % представителей этой сферы, в столице – только каждый десятый.

– Сохранение тренда на удаленную работу в регионах мы связываем с тем, что нередко работодатели принимают на работу сотрудников из других городов, при условии что все рабочие обязанности возможно выполнять удаленно, – говорит HR-директор Level Group Валентина Романова, слова которой приводит издание «Газета.RU».

Формирующий тренд подтверждают и данные сервиса по поиску работы hh.ru. В Москве количество вакансий, предполагающих полностью удаленную работу, достигло минимальных значений. При этом вакансии с гибридным трафиком, напротив, демонстрируют рост. В регионах же число вакансий с удаленкой с начала года выросло на 14 %.

– На смену полной удаленке приходит гибридный формат занятости, который подразумевает присутствие в офисе несколько дней в неделю, – отмечает руководитель направления маркетинговых исследований hh.ru Мария Игнатова. – Он привлекает работодателей по нескольким причинам. Во-первых, это возможность контролировать работу сотрудников и при необходимости оперативно корректировать ситуацию, помогать в решении сложных задач. Во-вторых, при гибридной занятости, в отличие от полной удаленки, проще поддерживать общий командный дух – живое взаимодействие коллектива способствует сплочению людей и развитию корпоративной культуры. В-третьих, живое общение с сотрудниками позволяет вовремя заметить возможные проблемы и купировать их. Кроме того, и сами сотрудники зачастую испытывают потребность хотя бы иногда трудиться из офиса: у кого-то дома нет подходящих условий, кто-то скучает по общению, кому-то так проще настроиться на эффективную работу.

Большинство «удаленщиков» не против выйти в офис, но сохранить частично этот формат работы хотел бы каждый третий. 20 % в целом не принципиально, где работать. Однако немало и тех, кто не готов выходить в офис ни при каких условиях и будет искать другую работу, если возникнет вопрос о необходимости перехода на офисный формат работы.