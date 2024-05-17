Каждый третий участник опроса SuperJob заявил, что у этого формата работы нет недостатков.

Каждый третий участник опроса SuperJob заявил, что у этого формата работы нет недостатков.

Опрос, проведенный сервисом по поиску работы SuperJob, в котором приняли участие 1600 человек, работающих удаленно, показал, что большинство респондентов относится к этому формату положительно.

Главным преимуществом удаленки 62 % опрошенных назвали возможность работать в любом месте, где есть интернет. Еще 47 % респондентов отметили экономию на расходах, 38 % заявили об отсутствии отвлекающих факторов, сообщает RT. Благодаря удаленке россияне стали больше времени посвящать семье, имеют возможность подработки, начальство меньше контролирует их текущую деятельность. 8 % респондентов положительным моментом удаленки назвали отсутствие дресс-кода.

О том, что этот формат работы не имеет недостатков, заявили 31 % дистанционных работников. Лишь 1 % ответил, что у работы на удаленке нет преимуществ.