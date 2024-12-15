В общей сложности она украла более 80 тысяч рублей.

19-летний житель Называевского района лишился крупной суммы денег, желая встретиться с девушкой легкого поведения. Молодой человек нашел в интернете сайт для поиска девушки по вызову, где взял номер и позвонил на него.

Взявшая трубку девушка сходу потребовала оплатить «страховку» в сумме 30 тыс. рублей. Парень поверил ее словам и перевел деньги, а затем совершил еще несколько переводов за «дополнительные застрахованные гарантии». Также девушка попросила тысячу рублей на такси, чтобы приехать на «заказ».

Суммарно житель Называевского района перечислил 82 тыс. рублей, однако так никого и не дождался. Через некоторое время парень понял, что стал жертвой мошенников, и обратился в полицию. Следователем возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ «Мошенничество».