Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

На скульптуры повесили мишуру.
Омские скульптуры украсили к Новому году.  Как сообщает «Омск_путеводитель», праздничная мишура появилась на шеях Любочки, Городничего, его собаки и Ван Гога.
Ранее сообщалось, что в городе начали готовить места проведения праздничных мероприятий. В Омске уже делают ледяные фигуры и городки.
·Общество

На скульптуры повесили мишуру.
Омские скульптуры украсили к Новому году.  Как сообщает «Омск_путеводитель», праздничная мишура появилась на шеях Любочки, Городничего, его собаки и Ван Гога.
Ранее сообщалось, что в городе начали готовить места проведения праздничных мероприятий. В Омске уже делают ледяные фигуры и городки.