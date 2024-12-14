Омск-Информ
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·Общество

В мэрии призвали отнестись к ним бережно.
В Омске начали возводить ледовые конструкции: скульптуры и городки. Места проведения новогодних мероприятий украшают праздничной иллюминацией.
В мэрии призвали омичей бережно отнестись к плодам этого труда, чтобы воспоминания о каникулах остались добрые и теплые.
Напомним, «Омскую крепость» украсили к Новому году ранее. Там установили светодиодные буквы и цифры.
·Общество

В мэрии призвали отнестись к ним бережно.
В Омске начали возводить ледовые конструкции: скульптуры и городки. Места проведения новогодних мероприятий украшают праздничной иллюминацией.
В мэрии призвали омичей бережно отнестись к плодам этого труда, чтобы воспоминания о каникулах остались добрые и теплые.
Напомним, «Омскую крепость» украсили к Новому году ранее. Там установили светодиодные буквы и цифры.