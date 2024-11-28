Там установили светодиодные буквы и цифры.

В Омске продолжается подготовка к Новому году. О том, какие работы уже провели, рассказал в своем ТГ-канале глава города Сергей Шелест.

– На территории музея-исторического парка «Омская крепость» уже установлены световые конструкции из букв и цифр. Также ледовых дел мастера приступили к заливке основания горки и ската в центре площади, – отметил мэр.

В начале декабря мастера нарежут лед, из которого сделают саму горку.

Отметим, что в крепости будет две горки: одна для малышей, вторая – для детей постарше.