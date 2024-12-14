Из-за этих обвинений он лишился своей должности.

В начале декабря своей должности лишился директор центра агрохимической службы «Омский» Владимир Красницкий. Как сообщается на портале «Госслужба», его включили в федеральный реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия.

Причиной увольнения стали обвинения в коррупции и нарушении трудового кодекса. Он не предпринял мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов.

Отметим, что Красницкий занимал должность директора с 19 декабря 2002 года по 3 декабря 2024 года. Ранее он был профессором кафедры агрохимии в ОмГАУ. Он также является доктором сельскохозяйственных наук и заслуженным агрономом России, опубликовавшим около 140 научных работ.