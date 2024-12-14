Омск-Информ
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·Авто

Специалисты еще какое-то время будут наблюдать за движением и регулировать сигналы.
Сегодня в Омске на въезде на мост имени 60-летия ВЛКСМ со стороны улицы Заозерной установили светофор. Он уже работает.
– На месте находятся специалисты, которые проанализируют скорость потока и отрегулируют время горения сигналов светофора в соответствии с трафиком выходных и будних дней, – сообщили в мэрии.
Напомним, мост имени 60-летия ВЛКСМ частично перекрыли на ремонт, который продлится два года.
·Авто

Специалисты еще какое-то время будут наблюдать за движением и регулировать сигналы.
Сегодня в Омске на въезде на мост имени 60-летия ВЛКСМ со стороны улицы Заозерной установили светофор. Он уже работает.
– На месте находятся специалисты, которые проанализируют скорость потока и отрегулируют время горения сигналов светофора в соответствии с трафиком выходных и будних дней, – сообщили в мэрии.
Напомним, мост имени 60-летия ВЛКСМ частично перекрыли на ремонт, который продлится два года.