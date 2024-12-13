Торговая точка перегородила проход жителям ближайшего дома.

В Омске на тротуаре возле магазина «Океан» установили торговый павильон, сообщает Ngs55. По словам жителей дома № 12 на Иртышской набережной, киоск установили 11 декабря на пешеходной дорожке. Рядом находится парковка «Океана».

Ларек перегородил пандус для колясок и проход для пешеходов. При этом пандус и асфальтовое покрытие тротуара сделали этой осенью.

Жители обратились в отдел экономики, развития потребительского рынка и торговли администрации Центрального округа Омска и выяснили, что никаких разрешений на установку павильона в этом месте не выдавали.

В омской мэрии рассказали, что киоск не должен был появиться на набережной. Сегодня на место выехали специалисты департамента контроля. Они узнали, что ларек установили незаконно. Его собираются убрать, поэтому добавят в ближайший план выноса. Однако сроки пока неизвестны.